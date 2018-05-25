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Motosikletle Marmaris'ten İtalya'ya yolculuk

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyelerinden 6 kişi, İtalya'nın Tarento bölgesinde bulunan Moena'ya doğru yola çıktı

25 Mayıs 2018 19:45

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyelerinden 6 kişi, İtalya\'nın Tarento bölgesinde bulunan Moena\'ya doğru yola çıktı. 2 bin 339 kilometre yol katedecek motosikletçiler, belediye başkanına Marmaris süslemeli kahve takımı hediye edecek.
Türk Chopper Motosiklet Kulübü Marmaris üyeleri, bugün Kordon Caddesi\'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Kulüp üyeleri, İtalya\'nın Tarento bölgesinde bulunan, Türk gelenek ve göreneklerini yaşattığı için \'Türk Köyü\' olarak adlandırılan Moena\'ya gidecek 6 arkadaşları için uğurlama töreni yaptı. Marmaris Belediyesi yetkililerin de katıldığı uğurlama töreninde, yola çıkacak ekibe, içinde Türk bayrağı, Marmaris resimli fincan takımı ve Türk kahvesi bulunan çanta verildi.
Aralarında doktor, avukat, turizmci ve iş adamının bulunduğu ekip, 2 bin 339 kilometre yol katederek Moena\'ya ulaşacak. Ekip, burada şehrin belediye başkanına hediyelerini takdim edecek.

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