-Motosikletle dünyayı dolaşıyorlar MUĞLA (A.A) - 18.09.2011 - Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan, internet ortamında bir araya gelen yaklaşık 350 Türk motosikletçi, dünyanın farklı kentlerini dolaşıyor. Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen ''Stratonikeia-Lagina Moto Festivali''ne katılan yaklaşık 200 motosiklet tutkunu, kıyafetleri, motosikletlerinin özellikleri ve kollarına yaptırdıkları özel dövmeleri ve şapkalarıyla yöre halkının ilgi odağı oldu. Ege Motosiklet Kulüpleri Birliği İkinci Başkanı ve Özel Adamlar Dostluk Grubu Türkiye Başkanı Salih Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet tutkunlarının Türkiye'nin farklı kentlerinden kilometrelerce yol katederek Yatağan'a geldiklerini, gruplarının Ege Motosiklet Kulüpleri Birliği üyesi olduğunu belirterek, ''Türk motosikletçileri haberdar oldukları uluslararası tüm etkinliklere katılıyor. Arkadaşlarımız yüksek cc'li motorları ile yılda en az 10-12 ülkeyi dolaşıyor. Bu gruplardan birisi Aydın Rüzgar Avcıları Grubu. Bu arkadaşlarımız yurt dışı gezilere en az 5-6 Türk motosiklet grubuyla aynı anda çıkıyor. Bizim mensubu olduğumuz motosiklet grubu da sık sık yurt dışı geziler düzenliyor. Bu geziler yurt dışındaki festivallerden ayrı olarak düzenleniyor'' dedi. -18 yılda 400 bin kilometre yol- Bindiği motosikletin büyüklüğü, aksesuarları ve kıyafetiyle vatandaşların ilgi odağı olan motosiklet tutkunlarından Ali Coşkun, arkeolog olduğunu söyledi. Coşkun, ''Denizli'de yaşıyorum ve motosikletimin arkasında bir Denizli horozu maketi taşıyorum. Benim için duygusal bir anlamı var. 18 yıldır motosiklet kullanıyorum. Türkiye'nin sadece bir bölümünü dolaşamadım. Onun dışında Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Rusya ve Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu yabancı ülkeleri ziyaret ediyorum ve her 5 bin kilometre de bir o ülkeye veya kenti simgeleyen rozeti yakama takıyorum. Yüze yakın rozetten oluşan bir koleksiyonum var. 18 yılda yaklaşık 400 bin kilometre yol yaptım. Bu nedenle, yakamda rozet takacak yer kalmadı'' dedi. Ali Coşkun, motosiklet kullanmanın güvenli olduğunu kaydederek, ''Özellikle anne ve babalara seslenmek istiyorum. Yıllardır motosiklet ve otomobil kullanıyorum. Otomobille 6 defa trafik kazası geçirdim. Motosikletle hiç kaza yapmadım. Motosiklet dikkatli kullanılırsa kaza riski çok düşük. Anne ve babalar çocuklarının motosiklet tutkusuna engel olmasınlar. Son yıllarda diğer araç sürücüleri bize karşı daha duyarlılar. Bu konuda devlet büyüklerinin öncülüğünde başlatılan kampanyaların da faydalı olduğuna inanıyorum'' diye konuştu.