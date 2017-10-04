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Motosikletle 25 metre uçuruma düşen genç ağır yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 17 yaşındaki Hasan T

04 Ekim 2017 04:47

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde 17 yaşındaki Hasan T., kontrolünü kaybettiği motosikleti ile duvara çarptıktan sonra 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan genç, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonu ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Hasan T., direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumun kenarındaki duvara çarptı. Daha sonra motosiklet ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan Hasan T., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımı ile uçuruma indi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Hasan T., ekiplerin 1 saat süren çabaları sonucu sedyeye konularak yukarı çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Hasan T. ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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