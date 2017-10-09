Motosikletiyle seyir halindeyken vurulup hayatını kaybetti

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, motosikletiyle seyir halindeyken, uğradığı pompalı tüfekli saldırıda omzundan yaralanarak, yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düşen 44 yaşındaki Yavuz Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, Yılmaz\'a silahlı saldırıda bulunan kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için yol güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırı, bugün saat 02.00 sıralarında, Küçükavulcuk mevkisinde meydana geldi. Birgi Mahallesi\'nden Ödemiş yönüne 09 RJ 157 plakalı motosikletiyle giden Yılmaz\'a pompalı tüfekle ateş açıldı. Omzundan vurulan, evli ve 1 çocuk babası Yılmaz, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet devrilirken, kasksız olan Yılmaz, yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düştü. Yoldan geçerken, silah sesini duyan diğer araçların sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, su tahliye kanalında Yılmaz\'ın cesediyle karşılaştı.

Jandarmanın yaptığı incelemede, Yılmaz\'ın üzerinde, 9 milimetre çapında ruhsatsız 2 tabanca bulundu. Tabancalara incelenmek üzere el konuldu. Yılmaz\'ın cesedi, jandarma ekiplerinin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Jandarma, 44 yaşındaki Yılmaz\'a silahlı saldırıda bulunan kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için yol güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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