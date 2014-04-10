Motosikletine yıldırım düşen dünyaca ünlü Türk foto muhabiri hayatını kaybetti

EPA Ajansı’nın dünyaca ünlü Türk foto muhabiri Kerim Ökten, Çanakkale’de motorsikletine düşen yıldırım sonucu yaşamını yitirdi.

42 yaşındaki Ökten, Çanakkale’den Ezine’ye doğru giderken kullandığı motosikletine ilçe girişinde yıldırım düştü. 112 Acil sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi’ne götürülen Ökten, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökten’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

İngiltere’den bir ay önce İstanbul’a dönen ve EPA Türkiye Temsilcisi olarak mesleğine devam eden Ökten’in, Çanakkale’nin Bozcaada İlçesi’ndeki yazlıklarında kalan eşi Aybüke Ökten’in yanına gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) yaptığı açıklamada Kerim Şevket Ökten’in ölümünden büyük üzüntü duyulduğunu belirterek, "Ailesi,yakınları ve basın camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kerim Ökten'in Gezi olayları sırasında Taksim'de çektiği bu kare 2013 yılının fotoğrafları arasına girmiş ve yurtdışında bir çok saygın gazetede yer almıştı.