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Yaşam

Motosikletine LPG taktırdı

Şanlıurfa'da yaşayan 60 yaşındaki emekli tornacı Zeki Ateş, yakıt tasarrufu amacıyla motosikletine LPG dönüşüm sistemi taktırdı.

14 Kasım 2010 02:00

T24 - Şanlıurfa'da yaşayan 60 yaşındaki emekli tornacı Zeki Ateş, yakıt tasarrufu amacıyla motosikletine LPG dönüşüm sistemi taktırdı.

Motosiklet tutkunu Zeki Ateş, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır motosiklet kullandığını söyledi.

Otomobili olmasına rağmen motosikletle gezmeyi tercih ettiğini ifade eden Ateş, motosikletiyle birçok ile gidip geldiğini anlattı.

Daha ekonomik olduğu için motosikletine LPG taktırdığını ifade eden Zeki Ateş, şöyle konuştu:

"Motosikletime LPG taktırmayı düşündüğümde bazı arkadaşlarım bana 'motosiklete LPG mi taktırılır?' diye takıldı. Ben de biraz da inat ederek LPG taktırdım. Yaklaşık 400 TL'ye mal olan 8 litrelik yakıt deposuyla 200 kilometre yol alabileceğim."

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