Motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Isparta'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hatice Kübra Kurşap, yaşamını yitirdi.

İstanbul Caddesi'nde 33 yaşındaki Özgür Yalçın yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kübra Kurşap ile 20 yaşındaki Asiye Savaşçı'ya çarptı. Kazada, Hatice Kübra Kurşap ve Asiye Savaşçı ile motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Isparta Devlet Hastanesi'ne götürülen Hatice Kübra Kurşap, kurtarılamadı. Asiye Savaşçı'nın Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Uygulama Hastanesi'nde tedavisi sürerken, sürücü Özgür Yalçın'ın ise Aydın'da bir hastaneye sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Hatice Kübra Kurşap'ın Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olduğu kaydedildi.