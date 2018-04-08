Motosikleti kasksız ve ehliyetsiz kullanan liseli çukura girip yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, kasksız ve ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle yol yapım çalışması nedeniyle kazılan çukura giren lise öğrencisi Yunus Emre Sinav (18), ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Dallıca Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 4\'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Sinav, yönetimindeki 34 RV 1943 plakalı motosikletle yol yapım çalışması nedeniyle kazılan çukura girerek, devrildi. Kask takmadığı belirlenen Sinav, başını kaldırıma çarpıp, yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin kazayı bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinav, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sinav, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yunus Emre Sinav\'ın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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