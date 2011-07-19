-MOTOSİKLETE "MURAT 124" MOTORU TAKTI BOLU (A.A) - 19.07.2011 - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tamircilik yapan Osman Aydın (61), çok yakıt harcayan motosikletine ''Murat 124'' marka otomobil motoru taktı. Aydın, Orman İşletme Müdürlüğü'nde gece bekçisi olarak 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirterek, bu süre içinde bir atölyede motor tamirciliği yaptığını söyledi. Emekli olduktan sonra evinin alt katında bir iş yeri açarak tamircilik yapmaya devam ettiğini anlatan Aydın, motosikletlere olan merakı nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce Düzce'deki bir meslektaşının kapısını çaldığını kaydetti. Meslektaşından 1800 liraya Rus malı 1991 model ''Oral'' marka sepetli motosiklet aldığını dile getiren Aydın, sözlerine şöyle devam etti: ''Motosikleti aldıktan sonra Düzce'ye gittim. Giderken 30 liralık benzin aldım ve yakıt bitince yolda kaldım. Daha sonra tekrar aldığım 30 liralık yakıtla Düzce'ye kadar gidebildim. Motosikletim 10 liralık yakıtla en fazla 2-3 kilometre gidiyordu. Çok fazla yakıt harcıyordu ve benim o kadar benzin alacak param yoktu. Bunun için çözüm aramaya başladım. En son olarak motosikletin motorunu değiştirmeye karar verdim.'' Bunun üzerine satın aldığı ''Murat 124'' marka otomobilin motorunu motosikletine taktığını kaydeden Aydın, ''Şu an motosikletim bir otomobil gibi çalışıyor. Motosiklete birde LPG otogaz sistemi taktırdım. Mudurnu-Abant arasındaki yaklaşık 50 kilometrelik mesafede 10 liralık yakıt harcıyor. Motosikletim 5 kişiyi çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Dağ taş demeden rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Yakıt azalınca cebimde rahatladı bende'' diye konuştu.