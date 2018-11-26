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Motosiklet yolun karşısına geçenlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE ÇAY DÖKÜP, DARP ETTİLER Düzce'de, yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, yakınları hastaneye geldi

26 Kasım 2018 01:52

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE ÇAY DÖKÜP, DARP ETTİLER
Düzce\'de, yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirirken, yakınları hastaneye geldi. Yakınları, Müslüm Kuru\'yu görmek istediklerini söyledi. Sağlık görevlilerinin Müslüm Kuru\'nun hayatını kaybettiğini söylemesi üzerine yakınları hastanede kargaşa çıkararak, sağlık görevlilerini darp etmeye çalıştı. Acil serviste nöbetçi olan özel güvenlik görevlisi Faruk Yavuz, müdahalede bulunmak istediği sırada bir kişi üzerine çay attı. Acı içinde kalan güvenlik görevlisini darp edenler, daha sonra hastaneden ayrıldı. Çay dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan güvenlik görevlisine acil serviste müdahale edildi. Güvenlik görevlisini darp eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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