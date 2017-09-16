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Motosiklet yarışı sırasında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, yarış yaparken bir otomobile çarptığı iddia edilen motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki İ

16 Eylül 2017 17:29

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, yarış yaparken bir otomobile çarptığı iddia edilen motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki İ.O. yaralandı, arkada oturan arkadaşı lise öğrencisi 16 yaşındaki Osman Bayım ise kaldırıldığı hastanede öldü. Her iki gencin de kask takmadıkları belirtildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Ortaç Sokak\'ta meydana geldi. Yarış yapan 4 motosikletli gençten biri, 36 yaşındaki M.S\'nin kullandığı 35 D 9278 plakalı otomobile çarptı. Kazada kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki İ.O.\'nun bacağı kırıldı, arkasında oturan öğretmen lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Osman Bayım ise, ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bayım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.S. ifadesine başvurmak üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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