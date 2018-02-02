Motosiklet tutkunu liseli, kazada öldü

Kamuran KIZILBOGA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Vedat Maviş (16), yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Tire Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kırsal Karateke Mahallesi\'nden Tire yönüne giden Vedat Maviş yönetimindeki 35 YCH 20 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen İhsan Topçu (41) yönetimindeki 35 YHL 77 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada Maviş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Motosiklet tutkunu olan açık lise öğrencisi Maviş\'in hayatının baharında yaşamını yitirmesi, acı haberi alarak olay yerine gelen yakınlarını yasa boğdu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Vedat Maviş\'in cesedi, Tire Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, servis minibüsünün şoförü Topçu\'yu gözaltına alındı.

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