T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosiklet tutkunu liseli, kazada öldü

Kamuran KIZILBOGA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Vedat Maviş (16), yaşamını yitirdi

02 Şubat 2018 18:10

Kamuran KIZILBOGA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Vedat Maviş (16), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Tire Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kırsal Karateke Mahallesi\'nden Tire yönüne giden Vedat Maviş yönetimindeki 35 YCH 20 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen İhsan Topçu (41) yönetimindeki 35 YHL 77 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada Maviş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Motosiklet tutkunu olan açık lise öğrencisi Maviş\'in hayatının baharında yaşamını yitirmesi, acı haberi alarak olay yerine gelen yakınlarını yasa boğdu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Vedat Maviş\'in cesedi, Tire Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma, servis minibüsünün şoförü Topçu\'yu gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamuran KIZILBOGATİREDHA İZMİR TireMavişKazaTire Organize Sanayi BölgesiKırsal Karateke Mahallesi TireVedat MavişYCHTopçuYHLKazada MavişMotosikletOlayVedat MavişTire Devlet HastanesiJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24