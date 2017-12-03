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Motosiklet tutkunu kazada hayatını kaybetti

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Perşembe İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet tutkunu sürücü Faruk Yanık hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

03 Aralık 2017 23:02

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Perşembe İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet tutkunu sürücü Faruk Yanık hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza bugün Perşembe İlçesi\'ne bağlı Efirli Mahallesi\'nde meydana geldi. Faruk Yanık\'ın kullandığı 34 BG 6847 plakalı motosiklet ile, Bahri Yüksel\'in kullandığı 52 FF 021 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralılar Faruk Yanık, Bahri Yüksel, Yadikar Yüksel, Mustafa Yüksel ile Taliye Yüksel abulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Faruk Yanık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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