Motosiklet tutkunu genç, son yolculuğuna motorlarla uğurlandı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet tutkunu 27 yaşındaki Recep Yıldırım, onlarca motorcu arkadaşının oluşturduğu konvoy ile son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Kipa Kavşağı\'nda dün meydana gelen kazada, 33 DPN 91 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Yıldırım otomobil çarpması sonucu ağır yaralı olarak götürüldüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Rebirth Motosiklet Kulübü üyesi olan Yıldırım cenazesi motosiklet tutkunu olan arkadaşları ile ailesi tarafından alındı Black Raven Motosiklet Kulübü, Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Enduro Kulübü, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyeleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Güder olmak üzere yakşalık 60 motorcu, cenaze aracının önünde konvoy oluşturdu. Acı günlerinde buluşan motorcular, hem arkadaşlarına son görevlerini yerine getirdi hem de motosikletlerin trafikte fark edilmesi için sessiz bir eylem yaptı. Yıldırım, gözyaşları içinde Tece Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI