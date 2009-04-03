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Yaşam

Motosiklet tutkunu DJ Doruk, Peru’da öldü

Dünyanın ünlü kulüplerinde DJ’lik yapan 26 yaşındaki Doruk Cihan, Peru’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

03 Nisan 2009 03:00

Dünyanın ünlü kulüplerinde DJ’lik yapan 26 yaşındaki Doruk Cihan, Peru’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Cihan, motosiklet tutkunu olarak tanınıyordu.

Türkiye, Avrupa ve Güney Amerika’nın ünlü kulüplerinde DJ’lik yapan 26 yaşındaki motosiklet tutkunu Doruk Cihan, 22 Mart’ta Peru’da otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Arkadaşı 28 yaşındaki Luis Alberto Arana Cachay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. www.myspace.com internet sitesindeki profiline, "Müzik yoksa yaşam yok" ve "Dört teker bedenimi ama iki teker ruhumu taşır" diye yazan Doruk Cihan’ın cenazesi bugün Teşvikiye Camii’nden kaldırılacak. Cihan Doruk, öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Doruk Cihan’ın eczacı babası Orhan Cihan, eski bankacı annesi Sevgi Cihan ile kendisi gibi DJ olan kardeşi Doğuş Cihan dün gazeteye verdikleri ilanda ölüm haberini şöyle duyurdu: "Biricik evladımız, koca yürekli pamuğumuz, hayatı öğreten abimiz, unutulmaz dostumuz, keşfetmeyi seven seyyahımız, tutkulu motorcumuz, içindeki müzik aşkıyla bizleri her zaman dans ettirmeyi seven DJ’imiz, sınırlı dünyada sınırsız yaşamı tattıran gamzeli zeka küpümüz, aşkımız, bitanemiz, kardeşimiz, Doruk’umuzun, koruyucu meleklerimiz arasına katıldığı bu son yolculuğunda, bebek yüzündeki kocaman gülümseyişiyle bizi gökyüzünden izlerken sizleri de aramızda görmek isteriz."

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