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Motosiklet tutkunlarından Cumhuriyet korteji

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 50 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet Bayramı için  bayraklarıyla kortej oluşturdu

29 Ekim 2018 13:14

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 50 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet Bayramı için  bayraklarıyla kortej oluşturdu. Bazıları kucaklarında çocuklarıyla bazıları da evcil hayvanlarıyla Tütün İskelesi\'nden hareket eden motosiklet tutkunları kortej halinde Bandırma Vapuru Müzesi\'ni de ziyaret etti.  
Samsun\'da dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle motosiklet tutkunları İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi önünde toplandı. Ardından kortej eşliğinde Bandırma Vapuru Müzesi\'ne gitti. Kutlama kortejine yaklaşık 50 motosikletli katıldı. Grup adına açıklamalarda bulunan Cem Topaç, \"Büyük bedeller ödeyerek bağımsızlığımızı kazandığımız ve şanlı al bayrağımızın altında bizleri bir araya getiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun\" dedi.

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