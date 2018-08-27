Motosiklet tutkunları Erciyes'te buluşacak

KAYSERİ,(DHA)

Yıl içinde birbirinden farklı etkinlere ve şampiyonalara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi bu sefer de Türkiye\'nin dört bir yanından gelen motor tutkunlarını ‘Erciyes Moto Fest’ etkinliğinde bir araya getirecek.

Sadece kar ve kış sporlarıyla değil yaz boyunca da birbirinden renkli pek çok etkinlikle adını duyuran Erciyes’in 30 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasındaki misafirleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen motor tutkunları olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından düzenlenecek olan etkinlik 1000 motosikletçi ve 2500 katılımcıyı ağırlayacak. Erciyes Tekir Yaylası’nda festival için kurulan çadır kamp alanında gerçekleşecek olan etkinlik nefes kesen akrobasi gösterilerine, motokross yarışlarına, konserlere, DJ performanslarına ve ateş başı eğlencelerine sahne olacak. 30 Ağustos Zafer Bayram’ında başlayacak ve 4 gün boyunca devam edecek Erciyes Moto Fest’e katılanlar Talas, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini de iki tekerle keşfetme imkanı bulacak.

Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat, Cuma ve Cumartesi günleri Erciyes’te 17:00 - 18:00 saatleri arasında motosikletiyle gösteri sergileyecek. Festivalin üçüncü günü de yüzlerce motosikletlinin katılımı ile şehir korteji gerçekleştirilecek. Erciyes’te başlayacak olan tur, şehir merkezinden Talas’a uzanıp tekrar Erciyes’te son bulacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara hediyeler dağıtılacak.

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