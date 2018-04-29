Motosiklet tutkunları Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, motosiklet tutkunlarını bir çatı altında toplayan Nazilli Motosiklet Grubu (MOTONAZ), Afrin\'de terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için lokma döktürüp, Kur\'an-ı Kerim ve mevlit okuttu. Programda, artan motosiklet kazalarına da dikkat çekilerek, sürücüler uyarıldı.

Nazilli Belediye Meydanı\'ndaki lokma dökümünde konuşan MOTONAZ Başkanı Yasin İspirli, \"Nazilli\'de ve değişik bölgelerde Motonaz Grubu olarak 2010 yılından bu yana motosikletler üzerine çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Motosikletçilerin bir serseri olmadığını, değişik etkinliklere imza attıklarını halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Motosikletleri halkımız tehlikeli birer araç olarak görmekte. Oysa öyle değildir. Biz MOTONAZ Grubu olarak geçtiğimiz yıl hayatlarını kaybetmiş olan motosikletçi arkadaşlarımız için mevlit okutmuştuk. Bu senede biliyorsunuz yakın zamanda Suriye\'nin Afrin şehrinde terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin bir operasyonu oldu. Şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz için bir etkinlik düzenlemek istedik. MOTONAZ Grubu olarak Kur\'an-ı Kerim ve mevlit okutup, lokma dağıtmak istedik. Buradan tüm şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şehit olanlarımıza Allah\'tan rahmet kalanlara sabır, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz\" dedi.

Başkan İspirli, konuşmasında, son dönemde artan motosiklet kazalarına da dikkat çekip, trafikteki araç sürücülerinden motosikletlilere saygı göstermelerini istedi.

MOTONAZ Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinç de \"Biz bu işe girerken, pek çok arkadaşımız bu işin sakıncalı olduğunu söyledi, \'İki teker tehlikelidir\' dedi; ama bizler, bu sevdamızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Elimizden geldiğince Nazilli\'de motosiklet grubu olaraktan tüm motorcu arkadaşlarımıza örnek olmak istiyoruz. Halkımızdan motorcularımıza serseri gözü ile bakmamalarını istiyoruz\" diye konuştu.

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