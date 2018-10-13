Motosiklet tamircisi ile müşteri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde motosiklet tamircisiyle müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, Rıdvan Dertop (35) öldü, iş yeri sahibi Deniz Çağlar A. (42)yaralandı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Bakırlı Mahallesi Örnek Caddesi girişindeki motosiklet tamircisinde meydana geldi. Motosiklet tamiri yüzünden iş yeri sahibi Deniz Çağlar A. ile müşteri Rıdvan Dertop arasında bir süre önce tartışma yaşandı. İddiaya göre, Dertop bu olaydan sonra, motosiklet tamirhanesi kapalıyken, iş yerine tabancayla ateş etti. Hakkında polis tarafından işlem yapılan Rıdvan Dertop, gece bir kez daha iş yerine gitti. Yanında tabancası bulunan Dertop, motosiklet tamircisi Deniz Çağlar A. ile konuşmaya başladı. Bu sırada çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rıdvan Dertop, Deniz Çağlar A.\'yı her iki bacağından da tabancayla vurarak yaraladı. Tabancasıyla karşılık veren Deniz Çağlar A. da Dertop\'u vücudunun 8 yerinden ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Rıdvan Dertop, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bacaklarından yaralanan Deniz Çağlar A. ise Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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