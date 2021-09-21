Motosiklet sürücüsünün üzerine direksiyon kıran kamyon şoförüne “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, trafikte yol tartışması yaşadığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç’ın üzerine direksiyon kırıp çarpan kamyon şoförü Tolga Tosun hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan kamu davası açtı.

5 Ağustos’ta Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Susuz mevkinde 34 ZTE 10 plakalı kamyonun şoförü Tarık Tosun ile 06 DP 4648 plakalı motosikletin sürücüsü Burak Karaağaç arasında trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tarık Tosun, tartışma sırasında direksiyonu kırdığı kamyonuyla motosiklete çarptı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan Burak Karaağaç, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Karaağaç, Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan Tarık Tosun, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tosun, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Kamyon şoförü Tarık Tosun hakkında “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan kamu davası açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"05.08.2021 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Susuz mevkinde 06 ZTE 10 plakalı kamyon sürücüsü T.T.’ un, yol verme tartışması yaşadığı 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü B.K.'ın üzerine, kullanmış olduğu kamyonu kasten sürerek yaralanmasına neden olduğu olayla ilgili olarak 06.08.2021 tarihinde tutuklanan şüpheli T.T hakkındaki soruşturma tamamlanmış olup;

Şüpheli hakkında; “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Türk Ceza Kanunu’ nun 81/1, 35, 63 ve 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılma talebiyle kamu davası açılmıştır."