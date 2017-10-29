Motosiklet sürücüsü, kazada yaşamını yitirdi

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Serhat Sezgin yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Dikmekavak Mahallesi\'nde meydana geldi. Ortaca\'dan Dikmekavak Mahallesi yönüne giden Serhat Sezgin yönetimindeki 48 RV 159 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Sezgin yaralandı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi\'ne kaldırılan Serhat Sezgin, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Fethiye Devlet Hastanesi\'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
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