T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosiklet sürücüsü kazada öldü

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Hayrullah Sakarya (40) motosikletinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi

20 Ağustos 2018 20:19

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, Hayrullah Sakarya (40) motosikletinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Karasu\'nun Tuzla Mahallesi\'nde meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Hayrullah Sakarya, aracın kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen Sakarya, ağır yaralandı. Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hayrullah Sakarya, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Sakarya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERKARASU Sakarya DHA SAKARYA KarasuSakaryaKazaKarasu Tuzla MahallesiMotosikletiyleHayrullah SakaryaKarasu Devlet HastanesiEğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24