Motosiklet sürücülerinden 'motorcu dostu bariyer' talebi

Türkiye Motosiklet Platformu ile Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu üyeleri, Ankara\'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, motosiklet kazalarında ölüm riskini artıran bariyerler yerine motorcu dostu bariyer istedi.



Türkiye Motosiklet Platformu ile Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu üyeleri, motosiklet kazalarında ölüm riskini artıran ve bıçak etkisi gösteren demir bariyerlere dikkat çekmek için \"Katil bariyer istemiyoruz\" sloganıyla bir kampanya başlattı. Bu kapsamda Ankara\'ya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunan platform ve federasyon üyeleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile görüşerek motor kazalarındaki ölümlerin engellenmesi için farklı bir bariyer sistemi kurulmasını istedi.



\'MOTOSİKLETÇİLERİN HAYATI EK BİR PARÇA İLE KURTULABİLİR\'

Ziyaretleri hakkında bilgi veren Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, \"Bugün Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanlarından Gülşen Orhan ile görüştük. Kendilerine motosikletçilerin bariyerlerle ilgili sıkıntılarını ve motorcu dostu bariyerlerle ilgili talebimizi ilettik. Türkiye\'deki 3,5 milyon motosikletçinin talebi olan \'motorcu dostu bariyer\'lerin neden hayata geçirilmesi gerektiği ile ilgili konuştuk. Konuya oldukça sıcak baktı ve bizi en çok mutlu eden cevabı da \'Biz bu işin peşini bırakmayız\' demesi oldu. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcımız Hamza Yerlikaya ile görüştük. Kendisine de durumu arz ettik. Şimdi başka milletvekilleri görüşeceğiz. Bizim için görüşme sonuçları şu anda gayet iyi. Umarım istediğimiz şekilde olacak. Talebemiz, düştüğümüz zaman uzuv kaybı ve ölümle sonuçlanan kazaların olmaması için bariyerlerin altına ek bir parça konulması. Riskli bölgelere ek bir parça konularak motosikletçilerin hayatı kurtarılabilir\" dedi.



\'ŞU ANKİ BARİYERLER ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİYOR\'

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar ise ziyaretleri ile ilgili şunları söyledi:

\"Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı ile \'katil bariyerler\' üzerine bir görüşme yaptık. Kendisine motorcu dostu olan bariyerlerle ilgili olan talebimizi ilettik. Şu anda hali hazırda bulunan bariyer sistemi motorcu dostlarımızın uzuvlarının kopmasına ya da ölümlerine sebep olabiliyor. Yapılacak bir düzenleme ile bunun önüne geçebiliriz. Sağolsun o da konuyla ilgili çok olumlu yaklaştı. Olumlu ayrıldık, en kısa zamanda tekrar bütün motorcu kardeşlerimizle Ankara\'da olacağız. Bu işin takibinde olacağız. Onlarda takip edeceklerini söylediler. Umutlu ayrıldık, inşallah bu sorunu en kısa sürede çözmeye çalışacağız.\"



Görüntü Dökümü:

-Heyetin Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile görüşmesi

-Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy açıklama

-Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar açıklama

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)