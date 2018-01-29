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Motosiklet su kanalına uçtu; kask takmayan 2 genç öldü

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, su tahliye kanalına düşen motosikletin kask takmadığı belirlenen sürücüsü Mehmet Berke Orhan (17) ile beraberindeki arkadaşı Cengizhan Güçlü (19), hayatını kaybetti

29 Ocak 2018 18:33

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, su tahliye kanalına düşen motosikletin kask takmadığı belirlenen sürücüsü Mehmet Berke Orhan (17) ile beraberindeki arkadaşı Cengizhan Güçlü (19), hayatını kaybetti.
Muğla Anadolu Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Berke Orhan, dün saat 15.00 sıralarında, bir elektrikçide çalışan arkadaşı Cengizhan Güçlü\'yü de alarak 48 R 8728 plakalı motosikletiyle Palamutbükü\'nden Datça\'ya gitmek üzere yola çıktı. Mesudiye-Datça karayolunun 21\'inci kilometresine geldiklerinde Orhan, aşırı hız nedeniyle motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, savrularak yol kenarındaki su tahliye kanalına düşüp, sürüklendi. Kasksız oldukları belirlenen motosiklet sürücüsü Orhan ile arkadaşı Güçlü, ağır yaralandı.
Ambulansla Datça Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 2 arkadaş, buradaki ilk müdahalenin ardından Marmaris\'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Orhan ve Güçlü, doktorların tümm müdahalesine karşın gece, bir saat arayla yaşamını yitirdi.

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