Yaz, tuşla, yaz, tuşla nereye kadar, bilemiyorum. Şimdi bir de “Motosiklet şeridi istiyoruz” diye yazıyoruz, umutsuzca... Konuyu, yılların Harley’cisi Emrah Soyuer gönderdiği bir e-postayla yeniden gündeme getirdi.



Şerit merit tanımam ben!



Emrah abi şunları anlatıyor: “Sürücülerimiz aceleci ve sabırsız; seyrettikleri şeridin ortasından gitmeyi sevmezler, şeridin sağı ya da solu daha caziptir. Önlerindeki aracın önünü de görmek isterler, en ufak bir boşluğu değerlendirip şerit değiştirip bir araç öne geçince mutlu olurlar.

Trafik biraz yoğunlaşırsa üç şeritli yol hemen dört şerit yol haline gelir. ” Oysa Avrupa’da birçok ülkede trafiğin en sol şeridi ile sağındaki şerit arasında bir boşluk bırakılır; motosikletler, ambulans ve diğer geçiş üstünlüğü olan araçlar, trafik yoğunlaştığında bu şeritten giderler.



Soyuer mektubunda belediye başkanları ve Karayolları’na seslenerek şöyle diyor: “Büyük kentlerde ve çevre yaklaşım yollarında en sol şerit ile sağındaki şerit arasında bir motosiklet şeridi oluşturunuz. Bu şerit dar ve farklı bir renkte olabilir... Şerit uygulaması, motosikletçileri şerit araları ve emniyet şeridi ihlaline zorunlu bırakmayacak, araç sürücülerinin çarpma riskinden kurtaracak bir koridor olacaktır.”



Direksiyonda ceple konuşmak serbest!



O dönem hayranı olduğum davulculardan Cozy Powell, 1998’de yağmurlu bir günde Bristol yakınlarında otomobiliyle yol alırken, karısına cep telefonunda şunları söylüyordu: “Lanet otomobilin vitesi neden değişmiyor.” Bu kelimeler dünyanın gelmiş geçmiş en büyük davulcularından sayılan Powell’ın son sözleri oldu çünkü üstat otomobilinin kontrolünü kaybedip bir araca toslamış ve terk-i dünya eylemişti.



Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde direksiyonda cep telefonu kullanmak yasak. İngiltere’de telefonla konuşurken kaza yapanlara hapis cezası öngören bir düzenleme bile yapılıyor.



Türkiye’de de yasak ise niye herkes bir eli direksiyonda cep telefonuyla konuşabiliyor.

Çünkü trafikte denetim yok! Sözde var, aslında yok. Türkiye’deki yalnızca kağıt üzerinde geçerli olan ve 55 YTL’lik (peşin olursa 41 YTL) denk düşen para cezasının hiçbir yaptırım gücü de yok.

Bluetooth aksesuarları üreten Jabra, 19 Avrupa ülkesinde bir araştırma yapmış; Avrupa’da direksiyonda cep telefonu kullananlara verilen cezaları karşılaştırıyor.



Araştırmaya konu olan ülkelerde trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1,5 avro ile 600 avro arasında değişiyor. 600 avro ile en yüksek cezayı Portekizliler öderken Rusya’da bu ceza sadece 1,5 avro. Türkiye ise yaklaşık 29 avroluk para cezası ile en az ceza ödeyen ikinci ülke. En yüksek para cezası uygulayan ülke Portekiz’i ise 584 avro ile İtalya, 501 avro ile Norveç izliyor.



Sözüm bu trafiğin yöneticilerine: Komik olmayın beyler; yaptığınız şey denetleme taklidinden başka bir şey değil. Eğer denetim ve gerçek bir ceza olsaydı kimse direksiyonda cep telefonuyla konuşmaya cesaret edemezdi.

Bu sözüm de sürücülere, 10 binlerce YTL ödeyip sahip olduğunuz araçlarda kullanmak için 50-60 YTL daha verin de birer bluetooth kulaklık alın. Trafikte bir eliniz telefonda geçirdiğiniz her an hayatıma kastediyorsunuz.



Tuğba’nın motosiklet aşkı yasak dinlemedi



Antalya’da eczacılık yapan 21 yaşındaki Tuğba Aykan 2,5 yıldır motosiklete biniyor. Motosiklet.net’in en aktif üyelerinden olan Tuğba, Yamaha Cygnus 125 kullanıcısı ve artık vitesli bir motosiklete geçmek istiyor.



Her “yazlık memleket” gibi Antalya’da motosiklete ilginin çok fazla olduğunu söyleyen Tuğba, “Burada bilinçli motorcu pek az. Kış geldiği zaman da azınlıkta kalıyoruz trafikte” diyor ve ekliyor: “Herkes mutlaka motosiklete binmeli...”



Bir kez büyük kaza geçiren ve bacağı kırılan Tuğba, 45 gün sonra alçının alınmasının ardından motosikletin kendisine yasaklanmasına rağmen ailesinden gizli gizli bindiğini söylüyor, “aramızda kalsın” uyarısını yaparak...