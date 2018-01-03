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Motosiklet, otomobile çarptı: 2 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da motosikletin, önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

03 Ocak 2018 15:43

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da motosikletin, önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi\'nde meydana geldi. Nurullah Koçak (27) yönetimindeki 07 MJV 87 plakalı motosiklet, önündeki Meltem Orman (36) yönetimindeki 70 BA 695 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Nurullah Koçak ve arkasında oturan Mehmet Berat Harman (22), motosikletten fırlayıp yere düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı 2 kişi, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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