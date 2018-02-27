Motosiklet motoruyla 5 günde otomobil yaptı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (48), motosiklet motoru kullanarak 5 günde tek kişilik mini otomobil yaptı.

Sandıklı\'da bisiklet tamircisi Mustafa İlhan, kullanmadığı 4 vitesli motosiklete ait motor ile tek kişilik otomobil yaptı. Profil demirler ve ahşap kullanarak otomobilin gövdesini oluşturan İlhan, arka kısma ise motoru yerleştirdi. İçerisine koltuk yapan ve direksiyon yerleştiren Mustafa İlhan, bir otomobilde bulunan ışıklandırma ve korna sistemini de yaptı. Mustafa İlhan, mini otomobilini her gün iş yerine gidiş gelişte kullanıyor.

\'KIZDIĞIM İÇİN YAPTIM\'

Mustafa İlhan, \"Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor. Her şeyimiz yerli olsun. İşte, \'Tankımız yerli olsun. Uçağımız yerli olsun, Helikopterimiz yerli olsun.\' Bundan bir yıl önce \'Kendi arabamızı da yapacağız\' diye söylemde bulunmuştu. Ama bazı insanlar \'Türkler araba, uçak, helikopter yapamaz\' diye alay etmişlerdi. Bunlara çok kızıyorum. Bu tür söylemlere kızdığım için bu arabayı 5 günde yaptım. Sinyali var, kornası var, marşı var. Bir arabada olması gereken her şeyi var. Bu arabayı 5 günde piyasaya çıkarttım. Bir firma arabayı piyasaya çıkarasıya kadar 5 yıl Ar-Ge çalışması, projelendirmesi, dizaynı, şekli, şemalıyla uğraşıyor. Bir arabayı piyasaya sürmek için 5 yıl uğraşıyor. Ben bu arabanın üzerinde 5 gün değil de 5 yıl uğraşsam bu araba kesin uçar. Yani ben Türklerin araba yapabileceğini göstermek için ve cumhurbaşkanının \'Araba yapabiliriz\' demesine alaycı yaklaşanlara kızdığım için bu arabayı yaptım\" dedi.

\'MOTOSİKLET MOTORUM VARDI\'

Arabanın yapılışını anlatan Mustafa İlhan, \"4 vites, 100\'lük motosiklet motorum vardı. Onu kullanarak başladım yapıma. Önce kadrosunu yaptım. Alt takımı tamamladıktan sonra üst tarafa geçtim. Motoru oturttum. Dişlilerini, frenini monteledim. Sonra üst tarafını monteledim\" diye konuştu.

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