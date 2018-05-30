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Motosiklet kulübü başkanı yaşam mücadelesi veriyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 4 gün önce geçirdiği kazada ağır yaralanan Anatolian Soldiers Motosiklet Kulübü Başkanı Hakan Yıldırım (34), hastanede yaşam mücadelesi veriyor

30 Mayıs 2018 15:23

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 4 gün önce geçirdiği kazada ağır yaralanan Anatolian Soldiers Motosiklet Kulübü Başkanı Hakan Yıldırım (34), hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
​Kaza, pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi ile Eşref Bitlis Bulvarı\'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Bekir Alegöz (18) yönetimindeki 38 AAC314 plakalı otomobil, Hakan Yıldırım yönetimindeki 34 AS 8379 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, yaklaşık 45 üyesi bulunan Anatolian Soldiers Motosiklet Kulubü\'nün başkanlığını yapan Hakan Yıldırım ağır yaralandı. Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Yıldırım\'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Yıldırım\'ın yakınları ve motosiklet tutkunu arkadaşları, doktorlardan iyi haber almayı bekliyor.

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