Motosiklet kazası geçiren Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerr hayatını kaybetti

Motosiklet tutkusuyla bilinen Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre, geçirdiği motosiklet kazası sonrası bir ay komada kaldıktan sonra 54 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinin yaptığı açıklamada, "1966 doğumlu Hermine de Clermont-Tonnerre, üzücü motosiklet kazası sonrası bir ay Kremlin Bicetre Hastanesi'nde komada kaldıktan sonra bizi bıraktı. Son nefesini verirken tüm ailesi etrafındaydı" denildi.

Fransa'da doğan Prenses, Dük Charles Henri of Clermont-Tonnerre ile Anne Moranville'nin kızıydı. Motosiklet tutkunu olan Prenses, motosiklet kulübü Hells of Angels (Cehennem Melekleri) ve Harley-Davidson'a ilgi duyuyordu.

Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre'nin cenaze töreni, Paris'teki Eglise Saint-Pierre de Montmartre'da yapıldı.