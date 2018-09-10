Motosiklet, iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, park halindeki iş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü Suat Cirik (38), hayatını kaybetti, oğlu İzzet Cirik (14) ise ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Viranşehir-Mardin karayolunun Dağyanı mevkiinde meydana geldi. Suat Cirik yönetimindeki 63 ZH 337 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan iş makinesine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Suat Cirik ile oğlu İzzet Cirik, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Suat Cirik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İzzet Çirik’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.