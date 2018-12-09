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MOTOSİKLET İLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Adana'da motosiklet ile taksinin çarpışması sonucu araç sürücüleri yaralandı

09 Aralık 2018 06:49

Adana\'da motosiklet ile taksinin çarpışması sonucu araç sürücüleri yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. İstirahatlı polis memuru Ahmet D.\'nin kullandığı 01 ABM 168 plakalı motosiklet ile Murat D.\'nin yönetimindeki 01 T 2381 plakalı taksi çarpıştı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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-Kazada yaralanan polis memuru Ahmet D.\'ye sağlık ekiplerinin müdahale etmesi
-Ahmet D.\'nin sedye ile ambulansa taşınması 
-Kaza yerindeki ambulanslardan görüntü
-Ambulansın olay yerinden gidişi
-Kazaya karışan taksi ile motosikletten görüntü
-Polisin kaza yerinde inceleme yapması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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