Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kabaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Aydın\'dan Kabaca Mahallesi yönüne giden Hüseyin Taylan (56) yönetimindeki 35 SGC 17 plakalı otomobil ile Ali Ulus\'un (24) kullandığı 09 Z 2052 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kaskları takılı olmayan motosiklet sürücüsü Ulus ile arkadaşı Murat Ot (18) ağır, otomobil sürücüsü Taylan (56) ve araçtaki Fahrettin Yılmazer (47) hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralıdan motosiklet sürücüsü Ali Ulus, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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