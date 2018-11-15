Motosiklet hırsızlığı kamerada

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da evin önünde park halindeki motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ata Caddesinde önceki gece meydana geldi. Burak Y, motosikletini ikamet ettiği evin önüne park etti. Motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalıştırılıp götürüldü. Burak Y, ertesi sabah işine gitmek evinin önüne çıktığı sırada motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Motorunun çalındığını düşünen Burak Y., binanın güvenlik kamerasını incelediğinde gerçeği öğrendi. Hırsızlık şüphelisi motosikletle uğraştığı sırada sokaktan geçen araç sürücülerine aldırış etmedi. Burak Y, polise giderek şikayette bulundu.

Burak Y., \"3 bin lira verip aldığın motosikletim bir gecede çalındı. Polisin bu kişiyi yakalamasını ve motosikletimin bulunmasını istiyorum. Adam elini kolunu sallayarak gelip benim motosikletimi çalıyor\" dedi.

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