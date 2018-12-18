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Motosiklet hırsızları, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı

18 Aralık 2018 18:28

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Olay İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı\'nda meydana geldi. Otopark olarak kullanılan meydan içerisinde çalışır vaziyetteki bir aracın içerisindeki 5 kişiden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara kimlik sorgusu yaptı. Bu sırada otomobilin yanındaki düz kontak yapılan motosikleti fark eden ekipler, araçtaki H.E. (18), S.K. (18) ve yaşı küçük çocuklar E.E., R.Ö., M.N.Ç., ve E.E.\'yi gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen şüphelilerin Başiskele Mahmutpaşa ve Yeşilyurt mahallelerinden farklı zamanlarda 3 motosiklet çaldıkları belirlendi. Şüphelilerden S.K. ve E.E.\'nin daha önce de motosiklet çalmak suçundan 30\'un üzerinde suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.K., H.E., R.Ö. ve M.N.Ç. adliyeye sevk edildi.

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