Motosiklet de vergi yağmurundan nasibini aldı; vergi toplamı yüzde 30'a yükseldi

Motosiklete ilave yüzde 10 daha ek gümrük vergisi getirilerek ek vergi toplamı yüzde 30'a çıkarıldı.

Motosiklet sektörü yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ve artan kurların etkisi ile düşüşe geçmesinin ardından 21 Nisan 2020 tarihinde 31106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2430 sayılı kararname ile yürürlüğe giren hâlihazırda %20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi %10 daha artarak %30’a getirildi.



Uzak Doğu ürünlerine getirilen %10 ilave vergi, 30 Eylül 2020 yılı tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu. Bu ay sonuna kadar ithal edilebilecek tüm motosikletleri kapsamayacağı açıklanmasının ardından acil olarak toplanan motosiklet sektörü liderleri, üretilmiş motosikletlerin Türkiye’ye geliş süresinin 3-4 ayı bulduğunu, belirtiler.

Sektörde yüzde 40 daralma yaşanıyor

Sözcü gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre; sektör yetkilileri Uzak Doğu’dan verilen siparişlerin 1 ayda Türkiye’ye girmesi lojistik açısından mümkün olmadığını dile getirerek, ancak Şubat ayında üretilebilmiş motosikletlerin ancak yetişebilme şansı olabileceğini öte yandan Uzak Doğu’da üretimlerin Şubat ve Mart aylarında zaten tamamen durmuş olduğunu söyleyerek, eğer yetişirse bunun bir mucize olacağını ilettiler.



Covid 19 sebebiyle azalan talep karşısında düşen sektör sadece salgın sebebiyle değil aynı zamanda artan yüksek kur karşısında da ezilirken, yeni gelen ilave %10 gümrük vergisi ile motosiklet firmalarının ümidini iyice kırdı.



Çok değil daha dün sektörün çabuk toparlayacağını ve geçen seneye oranla %15-25 oranında bir daralma öngörürken, bugün gelen olumsuz haber ile bu beklenti %35-40’lara kadar düştü.

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