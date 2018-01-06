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Motosiklet çalmaya çalışırken yakalandı

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, motosiklet çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan P

06 Ocak 2018 17:07

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, motosiklet çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan P.K., tutuklandı.
Olay, Akçakale\'ye 4 kilometre uzaklıkta bulunan, Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleymanşah Konaklama Tesisleri önünde meydana geldi. Tesisler önünde park halindeki, plakası açıklanmayan motosikleti çalmaya çalışan P.K., jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Sorgulamasında suçunu itiraf eden P.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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