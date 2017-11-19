Motosiklet bariyere çarptı; 3 kişi yaralandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan İlçesi Çevre Yolu\'nda bu sabah meydana geldi. Mehmet Akkar (24), 01 CKF 54 plakalı motosikletinin arkasına Nazmiye Kan (37) ve Gülbahar Akbaş\'ı (41) da alarak evden çıktı. Dilberler Sekisi Mevkii\'nde virajı alamayan Akkar, DSİ sulama kanalının bariyerine çarparak durabildi. Kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Seyhan Baraj gölü kıyısında yürüyüş yapanların ihbarı üzerine gelen ambalanslarla hastaneye kaldırılan 3 yaralı, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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