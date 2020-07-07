Motosiklet aldıktan 2 saat sonra kolu kırıldı!

Bursa'da, motosiklet satın aldıktan 2 saat sonra İnegöl ilçesine giderken, kaldırıma çarpan Okan Yazar'ın kolu kırıldı.
Öğle saatlerinde, Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen olayda, Okan Yazar, Balıkesir’den satın aldığı motosikletle İnegöl'e doğru yola çıktı.
Yaklaşık 2 saat sonra Merkez Pazar Yeri dönüşünde Yazar’ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarparak, devrildi.
Kazada sürücü Yazar'ın kolu kırıldı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Yazar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Okan Yazar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)