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Motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, sürücüsü hızlı girdiği virajı alamayan motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı

08 Eylül 2018 14:42

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, sürücüsü hızlı girdiği virajı alamayan motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ayvalık’ın Cunda Adası’ndan ilçe merkezine doğru giden ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen Gökhan Dalkılıç (48) yönetimindeki 06 FV 3222 plakalı motosiklet, Gönül Yolu üzerindeki Cunda Köprüsü’nü geçtikten sonra Yunus Emre Caddesi üzerinde virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, kamp yapan tatilcilerin çadır ve karavanlarının bulunduğu alana uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü Gökhan Dalkılıç ile yanındaki arkadaşı Halil Karataş (47) yaralandı. 
Tatilcilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.  Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Dalkılıç, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 

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