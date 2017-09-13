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Motorundan alev alan otomobil yandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

13 Eylül 2017 18:39

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Samsun\'dan Ankara yönüne giden K.Ö. yönetemindeki 06 ZZZ 70 plakalı otomobil, Atakum İlçesi Balaç Mahallesi\'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı\'nda seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmından alevlerin yükselmesiyle sürücü K.Ö. aracı durdurarak yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Ancak tüm çabalarına rağmen alevlerin büyümesine engel olamayınca araç gözü önünde alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçta soğutma çalışması yaptı.

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