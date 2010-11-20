-MOTORUNA KUŞ GİREN THY UÇAĞI SEFERDEN ALINDI İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - İstanbul-Şikago seferi için Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada motoruna kuş giren Türk Hava Yolları (THY) uçağı seferden alındı. Alınan bilgiye göre, THY'nin TK005 sefer sayılı İstanbul-Şikago seferini yapmak için hazırlanan ''Kayseri'' adlı A330 tipi uçağı, 173 yolcusuyla kalkış için pistte hızlandığı sırada uçağın sağ motoruna kuş girdi. Motorundaki teknik arıza nedeniyle pilot uçağı durdurarak, park alanına çektirdi. Teknik ekibin uçağın motorunda yaptığı incelemenin ardından yolcular uçaktan indirilerek terminale alındı. Hangara alınan uçak seferden çekilirken, yolcuların, tahsis edilen başka bir uçakla saat 14.30'da Şikago'ya hareket edeceği bildirildi.