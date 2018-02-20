Motoru arızalanan bottaki kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)-BODRUM\'dan yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmek isterken bindikleri lastik botun motoru arıza yapan Suriyeli 42 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisinden, bugün saat 04.00 sıralarında, denize açılan 42 Suriyeli kaçağın içinde bulunduğu 8 metrelik lastik botun motoru, kıyıdan 1 mil ilerde arıza yaptı. Kendi imkanları ile arızayı gideremeyen kaçaklar, açık denizde sürüklenmeye başladı. Kaçaklar, Turgutreis\'ten devriye görevi için saat 07.00 sıralarında hareket eden Sahil Güvenlik Botu tarafından fark edildi. Kaçaklardan bazıları, kendilerini kurtarmaya gelen Sahil Güvenlik botuna binmemek için direndi. Ancak yarım saatlik çabanın ardından ikna olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis Limanı\'na getirildi. 42 Suriyeli kaçak, buradaki işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Kaçakların ifadelerinden 3 gün önce İstanbul\'dan geldikleri, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmek isterken insan kaçakçılarından 12 bin dolara satın aldıkları lastik botun motoru arızalanınca yolculuklarına devam edemedikleri bildirildi.

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