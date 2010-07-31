Motorsiklet kazası: 2 yaralı

T24- İstanbul’da aşırı hız yapan bir motosikletin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Polis, boyunluğunu çıkartmaya çalışan kazazedeye kelepçe taktı.
Alınan bilgiye göre; Bağcılar ilçesi Dereyolu Caddesi'nde sürücüsünün aşırı hız yaptığı motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra Tavukçu Deresi'ne düştü.
Kazada arkadaşı Ahmet Öztürk ile birlikte yaralanan Yavuz Çağlar, sağlık görevlilerinin taktığı boyunluğu çıkartmaya çalıştı.
Bunun üzerine polis, boyunluğu çıkartmaması için Çağlar'a kelepçe taktı.