Motorola, Microsoft'u alt etti

Telefon üreticisi Motorola, Almanya’da görülmüş olan patent davasında Microsoft’a karşı zafer kazandı.

ntvmsnbc'nin haberine göre; Almanya’nın Mannheim kentindeki Bölge Mahkemesi, Şubat ayında Google tarafından 12.5 milyar dolara satın alınan Motorola’nın, farklı telefon modellerinde kullandığı ve mobil uygulamaların çalışmasını sağlayan teknolojinin patentini ihlal etmediğine karar verdi.

Söz konusu teknoloji, mobil uygulamaların farklı telefon modellerinde çalışması için her modele göre spesifik kod yazılmasını gereksiz kılığını belirtti. Bu durumun büyük bir zaman dilimi ve maliyet tasarrufu sağlaığını ifade etti.

Patent davalarının diğer ülkelere oranla daha ucuza geldiği ve sonuçlarının daha erken çıktığı Almanya, son zamanlarda birçok teknoloji şirketinin yer aldığı küresel patent savaşına sahne oluyor. Microsoft, Almanya’da daha önce görülen davalarda Motorola’ya karşı üç dava kazanmıştı.

ABD’nin San Francisco kentindeki bir mahkeme, birkaç gün önce Motorola’nın Almanya’da Microsoft aleyhine aldırdığı bir kararı bozmuş, Xbox oyun konsolu ve Windows işletim sistemine Almanya’da satış yasağı getirelemeyeceğini belirtmişti.

Microsoft'tan açıklama

Microsoft, yaşanan bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, “Alınan sonuç, Microsoft’un daha önceden aldırdığı kararları etkilemiyor, sadece Almanya’daki Motorola ürünlerini ilgilendiriyor” dedi.

Google, 2012’nin başında bugüne kadar yaptığı en büyük satın alımı gerçekleştirerek Motorola’yı satın almış, mobil cihazlar ve yazılım alanındaki faaliyetlerini artırmak istediğini açıklamıştı. Google, Motorola’yı satın alarak çok sayıda patentin de sahibi olmuştu.

Motorola, Almanya’da alınan kararın ardından henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.