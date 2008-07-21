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Bilim / Teknoloji

Motorola’dan eski yöneticisine dava

Şirketten ayrılıp rakip firmaya geçen yönetici hakkında ortaya atılan itham oldukça ciddi

21 Temmuz 2008 03:00

Mobil iletişim dünyasında rekabet, tüketiciye olduğu kadar sektör çalışanlarına da faydalı.  Kalifiye çalışanlar yüksek ücretler karşılığı transfer olurken,  yeni şirketlerine deneyim ve tecrübelerini de birlikte götürüyorlar. Ancak bu kez sektör çalışanlarından biri örnek bir davayla yüzleşiyor. 

Motorola’nın mobil telefon departmanından sorumlu üst düzey yöneticilerinden biri şirketten ayrılmasının ardından ciddi bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Motorola’dan ayrılıp Apple’da çalışmaya başlayan Mike Fenger, eski işvereni tarafından işten ayrılma akdini bozmakla suçlanıyor.

Motorola, şirketten ayrılırken milyonlarca dolar nakit ve hisse senedi karşılığında en az iki yıl boyunca rakipler için çalışmama taahhüdü aldığını iddia ettiği eski yöneticisinin Apple’ın Global iPhone Satış Şefi olarak çalışmaya başlaması üzerine mahkemeye koşarken, gerekçesinde, Fenger’in çalıştığı konum itibarıyla hakim olduğu ticari sırları gizli tutmasının imkansız olduğuna dikkat çekiyor.

Davanın eski Motorola çalışanının aleyhine sonuçlanması durumunda Fenger’in Apple’daki kariyeri 2010 yılına kadar rafa kalkması bekleniyor.

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