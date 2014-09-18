Motorola Uzan'ın banka hesabına el konulmasını istedi

Motorola şirketi Uzan ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) hesabındaki 30 milyon dolara el konulmasını talep etti.

ABD’de 2003 yılında Motorola tarafından Uzan ailesine açılan dolandırıcılık davasında, verdiği kararlarla adeta ailenin sonunu getiren ünlü yargıç Jed ​Rakoff, Uzanların 2 milyar dolardan fazla borçlu olduğunu söylemiş ve 1 milyar dolar cezai tazminat ödemeye hükmetmişti.

Motorola, bu paranın önemli bir bölümünü TSMF’nin Telsim ve Uzanlara ait diğer mal satışlarından elde edilen gelirlerle geri almasına rağmen, alacaklarının son kuruşuna kadar peşinde olduğunu New York’taki Federal Temyiz mahkemesinde de gösterdi.

Motorola geçtiğimiz yıl Uzanlar aleyhine yeni bir dava açarak, aileye ait dünyadaki tüm bankalardaki hesapların ve gayrimenkul varlıklarının tespit edilip bunlara el konulmasını istemişti. Şirket yine bu kapsamda Uzanlara ait olduğunu ileri sürdüğü Ürdün ve Birleşik Arap Emirlileri (BAE) ortak bankası Jordan Dubai Islamic Bank’ın BAE’deki Standard Chartered Bank şubesi hesaplarındaki 30 milyon doları tespit ederek bu paraya el konulmasını talep etmişti.

Bu kez Uzan lehine karar verdi

emlakdream.com'da yer alan habere göre; bu davaya da bakan federal yargıç Jed Rakoff, bu kez Uzanlar lehine karar alarak New York yasalarının Motorola’ya BAE’deki banka hesaplarına el koyma hakkı vermediğine hükmederek 30 milyon doların Uzanlarda kalmasını sağlamıştı.

Motorola’nın 11 yıldır ABD’deki Uzan davasına bakan avukatı Howard Stahl ise yargıç Rakoff’a itiraz ederek kararın doğru olup olmadığını öğrenmek için 16 Eylül’de Albany şehrindeki New York Temyiz Mahkemesi’ne sordu.

Temyiz Mahkemesine açtığı davada Motorola aleyhine verilecek olan bir kararın, Uzanların bu parayı Motorola’nın artık ulaşamayacağı bir başka yere aktarmalarına neden olacağını belirten Avukat Stahl, "Biz bu işi BAE’de bitirene kadar para İsviçre ya da Cook adalarına kaydırılacaktır" dedi.

Temyiz davasında Standard Chartered Bank’ı temsilen katılan Bruce Clark ise verdiği ifadede mahkemenin Uzanlara ait olan parayı bankadan vermesini istemesinin New York mahkemelerinin bireysel banka şubelerini ayrı tüzel kişilik olarak görme kuralını ihlal edeceğini kaydetti.