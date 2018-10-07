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Motorlu testere ile kazara kendi bacağını kesti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde ormanda kışlık odun hazırlayan Ahmet Öztürk, kazara motorlu testere ile kendi bacağını kesti

07 Ekim 2018 17:39

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Yığılca ilçesinde ormanda kışlık odun hazırlayan Ahmet Öztürk, kazara motorlu testere ile kendi bacağını kesti. Yaralanan Ahmet Öztürk, hastanede tedaviye alındı.
​Olay, Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Kışlık odun hazırlamak için ormana giden Ahmet Öztürk, ağaç dallarını parçalara ayırırken, kazara motorlu testere ile sağ bacağını kesti. Ahmet Öztürk, yakınlarının çağırdığı ambulansla Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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