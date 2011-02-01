Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni son güne bırakana kötü haber

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Gelirler İderasi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden beyanname verme işlemi ve ve motorlu taşıtlar ödeme işlemi bugün yapılamadı. Öğleden sonra e-beyanname bölümü çalıştı ve beyannamelerin yüzde 70'inin gönderimi yapıldı. Ancak bu işlem nedeniyle motorlu taşıtlar vergisinin elektronik tahsili durduruldu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Gelirler İdaresi Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi kartı ile ödeme sayfası öğlen saat 15.00'dan sonra çalışmadı. Motorlu taşıtlar vergisini son gününde kredi kartı ile ödemeyi düşününen vatandaşlar mağdur oldu.Konuyla ilgili olarak Türkiye Muhasebiciler Derneği internet sitesinde bir açıklama yaptı. Açıklamada sistemdeki yoğunluğun MTV ödemelerinin elektronik ortamda alınmasından kaynaklandığı belirtildi ve sistemin hızlandırılması için MTV'nin elektronik olarak tahsilinin durdurulduğu, beyannamelerin yüzde 70'inin gönderiminin tamamlandığı kaydedildi.Konuyla ilgili Hurriyet.com.tr'nin ulaşmaya çalıştığı Maliye Bakanlığı yetkilileri problemin çözümü için çalışmaların sürdüğünü ve bir ekibin yoğun bir şekilde sorunun çözümü için çalıştığını kaydetti.