Motorlu Taşıtlar Vergisi de zamlanıyor

Bakanlar Kurulu'nun herhangi bir değişiklik yapmaması halinde geçen yıl yüzde 12 oranında yükselen vergi ve harçlar için yeni yılda yüzde 2,2 zamlı tarife uygulanacak.

Zaman gazetesinin haberine göre, yılbaşından itibaren bir yıllık pasaport alacaklar 163,8 lira yerine 167,4 lira ödeyecek. Altı aylık pasaport harcı ise 117,3 TL'ye yükselecek.

B sınıfı ehliyet alanın cebinden ise 117,7 lira çıkacak. Söz konusu artıştan Motorlu Taşıtlar Vergisi de nasibini alacak.

1-3 yaş grubunda, motor silindir hacmi 1.301 ile 1.600 cm³ arasında otomobili bulunanların cebinden, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere 2 taksitle toplam 641,8 lira çıkacak.

Emlak Vergisi'ne tabi değerlerdeki artış oranı ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar olacak. Vergi cezalarına uygulanacak zam ile de fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası da aynı oranda artarak 170 TL olacak.

Alkollü araç kullanan 549 lira, ehliyetsiz araç kullanan 271 lira ceza ödeyecek.