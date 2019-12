'Motorlu Taşıtlar Vergisi ana borcu taksitlendirilsin' teklifi

T24-

TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Buna göre, MTV ana para borcu, her yıl için ayrı ayrı yüzde 5 faiz uygulanarak, yeniden yapılandırılacak ve en fazla 24 ay taksitlendirilebilecek. Vergi borcunu yapılandıran kamyoncular, kamyonlarının muayenelerini de yaptırabilecek.

Teklifiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen MHP'li Serdaroğlu, nakliye sektörünün iş bulma ve kazanç açısından en sıkıntılı dönemini yaşadığını ileri sürdü.

Serdaroğlu, krizle birlikte araçların sadece yüzde 10'unun faaliyetine devam ettiğini savunarak, yasa gereği vergi borcu bulunan araçların fenni muayenelerinin yapılamadığını, bu yüzden her gün onlarca aracın otoparka çekilerek bağlandığını söyledi.

''Şu an itibariyle otoparka çekilen kamyon sayısının 400 bin olduğu ifade ediliyor. Bir başka ifadeyle 400 bin ekmek teknesi bağlı'' diyen Serdaroğlu, teklifinin yasalaşması halinde, otoparklarda satılmayı bekleyen kamyonların hem ekonomiye kazandırılacağını hem de kamyoncu esnafının evine ekmek götüreceğini kaydetti.

Basın toplantısına katılan kamyoncu esnafı da iktidar ve muhalefetten sorunlarına çözüm için yardım istediler. (aa)